Coez continua il suo viaggio con la ballad Ti manca l’aria

Milano, 1 apr. (askanews) –il suocon Ti, il secondo brano del 2025, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 4 aprile. L’annuncio del singolo è stato anticipato dalla pubblicazione sui social dell’artista di un video trailer realizzato da Kris and Kris, due storiche VJ di MTV italia, che in una clip in pieno stile anni ’90 rivelano l’arrivo di un nuovo album dinel mese di giugno contenente 12 nuove tracce. Dopo il successo di “Mal di Te”, “Ti” è unache fonde il pop e l’urban, mantenendo il sound che ha resouna delle voci più influenti del cantautorato pop italiano. Nel brano, scritto dallo stessoe prodotto da Esseho, l’artista esplora il senso di smarrimento e la difficoltà di lasciarsi andare al termine di una relazione, con un sound delicato che richiama lo stile intimo delle suepiù celebri.