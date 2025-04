Metropolitanmagazine.it - Coez annuncia il suo nuovo singolo “Ti manca l’aria”

Uscirà il 4 aprile ildi, “Ti”. Lo hato lo stesso cantante nelle scorse ore, e anticipa ilalbum da 12 tracce. Si tratta del secondo brano del 2025, successivo alla pubblicazione di un reel cheva una “novità”.fuori il 4 aprile “Ti”Queste le parole del cantante su Instagram: “Questa volta la scelta dei singoli mi ha messo davvero in difficoltà, è più di un anno che lavoro al disco e fatico a separarmene, forse perché rispetto alle altre volte mi sono raccontato in maniera più intima e profonda. Abbiamo iniziato questo viaggio con “Mal di te”, adesso è il momento di “Ti”, fuori venerdì 4 aprile. Spero vi tenga compagnia fino all’uscita dell’album. Per sempre vostro”.Come affermato precedentemente, l’annuncio delarriva dopo la pubblicazione sui social dell’artista di un video trailer.