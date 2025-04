Calciomercato.it - Clamoroso ribaltone, UFFICIALE l’addio di allenatore e Ds

Leggi su Calciomercato.it

Il comunicato non lascia davvero dubbi: a sorpresa finisce l’avventura il Direttore sportivo e il mister, con la squadra attualmente al secondo postoUn fulmine a ciel sereno. E’ finita l’avventura del tecnico, esonerato a poche giornate dalla fine, nonostante il secondo posto in classifica.die Ds (LaPresse) – Calciomercato.itIn casa Ternana è successo davvero di tutti: gli umbri hanno, infatti, deciso “di sollevare dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, Ignazio Abate, ed il suo staff”. Ma non è finita, i rossoverdi, come si può leggere sul sitodel club, “hanno interrotto il rapporto lavorativo anche con il direttore sportivo, Carlo Mammarella. La Società, contestualmente, comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al signor Fabio Liverani.