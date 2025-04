Ciufoli | La vita è una barzelletta ma bisogna saperla raccontare

Leggi su Liberoquotidiano.it

Che era un bravo attore, si era visto fin dall'inizio, ma in un mondo di “raccomandati”, doveva inventarsi qualcosa di eclatante, per poter arrivare al pubblico. Era colto, aveva talento e quella passione forte per l'ironia che gli veniva naturale. Oggi è un attore e un regista teatrale di successo, ha lavorato in trasmissioni televisive tra cui “Pronto chi gioca?” e “Pronto, è la rai?”, per la tv, tra le altre serie come “Rocco Schiavone” e per il cinema ne “Un nemico che ti vuole bene”. È stato l'indimenticabile protagonista in reality show come “La talpa” e L'isola dei famosi” e nel 2024 nel programma “Tale e quale show”. E gli applausi sono arrivati: meritatissimi!, comici si nasce? “La comicità non si impara è una passione, come accade ai musicisti. Ho capito sin da bambino che la comicità mi piaceva, ero attratto da chi sapeva far ridere.