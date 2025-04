Ilrestodelcarlino.it - Città e provincia, l’onda cresce: "Tanti turisti chiedono del Bologna"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Le dirò, entrano in negozio diversi stranieri, europei ma anche extra continentali, e, nell’ultimo anno e mezzo, ci siamo trovati spesso a chiacchierare con loro sui successi del. Questo per dirle quanto conti la ribalta internazionale.". Riccardo Roversi è nipote di Giorgio, titolare del negozio di antiquariato Nostalgia, in Strada Maggiore a, e insieme al fratello aiuta il nonno nella gestione della storica attività. Per l’adesione a ’Fino alla fine, forza’, iniziativa Ascom per trascinare i rossoblù in Europa anche quest’anno, hanno addobbato la vetrina con i cimeli di famiglia, tra cui "la bandiera che celebra lo scudetto del, realizzata a mano dalla mia bisnonna, cuffie, sciarpe e cravatte, rubini e zaffiri per richiamare il blu e il rosso, gioielli d’epoca che vendiamo in scatoline rossoblù", osserva Roversi.