Ilfattoquotidiano.it - Cirielli: “Von der Leyen sui dazi? All’Italia non piacciono i toni forti, la prima risposta è quella negoziale”

“Le parole di von dersuinonmai i, comprendiamo che iimplicano unama pensiamo che ladeve essere, è necessario evitarealti”. Così Vice Ministro agli Esteri, Edmondo, rispondendo a Strasburgo ad una domanda sulle parole dette in Aula dalla presidente della Commissione Ue Ursula von derriguardo aidecisi dall’amministrazione americana.“C’è una nuova amministrazione americana da cui dipende molta della nostra libertà e della nostra forza economica dopo la seconda guerra mondiale”, ha specificato, sottolineando che vanno “sminate le polemiche sedendosi rapidamente al tavolo” per trovare un’intesa “che non divida l’occidente”. “L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo mondo polarizzato tra stati totalitari e le nostre democrazie è una divisione tra Stati Uniti e Europa“, ha aggiunto.