Bergamonews.it - Cinema di Curno, ecco la svolta: c’è la firma con Notorious, parte il restyling e da giugno si apre

Leggi su Bergamonews.it

. Quasi come un fulmine a ciel sereno, a un mese circa dal Natale, ai 20 dipendenti dell’Ucis diera stata comunicata la volontà della società di porre fine alla storia del primo multisala italiano del marchio.Oggi, invece, la struttura di via Lega Lombarda rinasce grazie all’intervento dis, titolare di altre sette attività (per 57 schermi totali) in tutta Italia e amministrata da Andrea Stratta, ex ad di Uci Italia che aveva assunto l’incarico proprio il giorno dell’inaugurazione di, nella primavera del 1999.Un’operazione nata quasi naturalmente, simile a quanto la società aveva già fatto per i multisala di Cagliari, Ferrara, Milano e Sinalunga (in provincia di Siena), subentrando sempre a Uci.Al’ultima proiezione risale al 19 gennaio e da quel giorno le serrande non si sono mai più rialzate.