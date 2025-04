Romadailynews.it - Cina: voli diretti temporanei tra citta’ in Yunnan, Yangon in Myanmar dopo sisma

La rotta “Mangshi-Mandalay-” di andata e ritorno e’ stata temporaneamente modificata in un servizio di volo diretto tra ladi Mangshi, nella provincia sud-occidentale cinese dello, e, in, a seguito del terremoto di venerdi’ scorso, secondo il Dehong Mangshi Airport. Isaranno operati cinque volte a settimana il lunedi’, martedi’, giovedi’, venerdi’ e sabato da oggi primo aprile fino all’8 maggio, a seguito della chiusura del Mandalay International Airport a causa deldi magnitudo 7,9. Il Dehong Mangshi Airport continuera’ a monitorare la ripresa del trasporto aereo dele a mantenere uno stretto coordinamento con laNational Airlines per adeguare l’organizzazione deiin base alle effettive esigenze.