Romadailynews.it - Cina: Shanghai creera’ polo internazionale di moda dei gioielli

Leggi su Romadailynews.it

intende creare undelladeinel distretto di Huangpu, con l’obiettivo di sviluppare un centro dinamico per il commercio, il design, il consumo, l’innovazione e i servizi professionali legati all’oro e ai. La relativa politica e’ stata resa nota ieri dal governo municipale diconta tre mercati commerciali di livello nazionale per oro, diamanti, e gemme e giada. Nel 2024, i principali rivenditori della citta’ hanno registrato vendite di oro eper oltre 36,6 miliardi di yuan (circa 5,09 miliardi di dollari), pari all’11,1% del totale nazionale. Il distretto di Huangpu e’ un centro tradizionale per l’industria della gioielleria di. Sfruttando la catena industriale di Huangpu ben sviluppata nel settore, questa iniziativa mira a creare un nuovo modello di industria, a stimolare i consumi e a promuovere uno sviluppo di alta qualita’ dell’industria locale di oro e