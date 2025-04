Romadailynews.it - Cina: marchi africani di moda uniti debuttano a Shanghai Fashion Week

Leggi su Romadailynews.it

In occasione dellaautunno-inverno 2025, 22dihanno fatto debuttare qui per la prima volta le loro ultime collezioni, nella speranza di entrare nel mercato cinese, o persino in quello asiatico. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6052152/6052152/2025-04-01/-di--a-Agenzia Xinhua