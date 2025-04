Romadailynews.it - Cina: Henan, venerazione di leggendario antenato Huangdi a Xinzheng

Leggi su Romadailynews.it

Una cerimonia per venerare, uncomune del popolo cinese, si svolge nella citta’ di, nella provincia centrale cinese dello, ieri 31 marzo 2025. Ieri la gente ha partecipato all’evento per celebrare il, o Imperatore Giallo. Il 3 marzo sul calendario lunare cinese, che quest’anno cadeva di lunedi’, e’ da molti ritenuto il compleanno di. Comecomune del popolo cinese, si ritiene che questo imperatore sia nato nella citta’ a livello di contea di. Il culto die’ una tradizione in. La cerimonia didegli antenati nella cittadina natale die’ stata inserita nell’elenco del patrimonio culturale immateriale nazionale nel 2008. Una cerimonia per venerare, uncomune del popolo cinese, si svolge nella citta’ di, nella provincia centrale cinese dello, ieri 31 marzo 2025.