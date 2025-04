Quotidiano.net - Cina avverte: l'indipendenza di Taiwan porterà alla guerra

Laha avvertito oggi che gli sforzi per garantire l'diporteranno", col suo esercito che nelle stesse ore annunciava importanti manovre militari nei pressi dell'isola. "L'disignificae promuovere l'disignifica spingere il popolo diin una pericolosa situazione di conflitto armato", ha affermato in una dichiarazione Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli affari di, che supervisiona le politiche del Partito comunista cinese nei confronti dell'isola. L'esercito cinese ha dichiarato stamattina di aver avviato esercitazioni intorno a, in quello che ha definito "un severo avvertimento e una deterrenza energica" nei confronti di coloro che Pechino considera separatisti sull'isola autonoma.