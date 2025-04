Ilnapolista.it - Cillessen, portiere del Las Palmas, si è perforato l’intestino tenue in uno scontro di gioco – VIDEO

Il Lasha annunciato, in un comunicato, che Jasperè stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per la perforazione del. L’infortunio è stato causato dallocon Borja Iglesias, avvenuto ieri durante Celta Vigo-Lasfinita 1-1.Leggi anche: Van Gaal cambiaper i rigori e l’Olanda va in semifinaleGrave infortunio per, si èIlha subito questa mattina un intervento chirurgico eseguito per via laparoscopica. Il giocatore olandese ha trascorso la notte a Vigo e rimarrà sotto osservazione. Il comunicato del Las:“Referto medico Jasper. Il nostroJasperè stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per la perforazione del