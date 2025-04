Ilpiacenza.it - Ciclista travolta da un'auto in via Cella

Una donna piacentina 50enne è finita all'ospedale dopo essere statada un'mentre era in bicicletta lungo via Pietronella tarda mattinata di martedì 1 aprile. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via De Meis, in direzione di via Bianchi, e la dinamica precisa la stanno.