Oasport.it - Ciclismo, Tadej Pogacar: “Alla Sanremo una grande battaglia, vedremo cosa succederà al Fiandre”

Leggi su Oasport.it

Verso il Giro delle2025 di domenica prossima, 6 aprile.è pronto ad andare a caccia di un successo in questa “Classica Monumento” bissando quanto fatto nel 2023.Il fuoriclasse sloveno ha dichiarato, nella settimana che portagara: “Ilè una corsa straordinaria e sicuramente è una delle vittorie più importanti della mia carriera – riporta Spazio– L’energia della corsa e la passione per ilin questa regione sono qualdi speciale”.Poi ha aggiunto: “La squadra è molto forte e credo che possiamo fare una buona prestazione per cercare di conquistare la vittoria.Milano-abbiamo fatto una bella gara e c’è stata una bellacon gli avversari e non vedo l’ora di ripetere tutto domenica, anche se in circostanze diverse”.