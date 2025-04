Sport.quotidiano.net - Ciclismo giovanile. Cingolani e Fiorini super al gran premio in Alto Adige

Seconda uscita stagionale e seconda prestazione di spessore per il Petrucci Zero24 Cycling Team che domenica ha brillato in, alRothoblaas – Trofeo Mak Costruzioni. La squadra marchigiana ha conquistato il primo posto assoluto con Tommasoe il terzo con Edoardonella classifica generale, confermando l’eccellente avvio di stagione visto che i due erano saliti sul podio anche la scorsa settimana rispettivamente nella gara toscana di Monte San Quirico e in quella emiliana,Cadelbosco di Sopra. Due le prove previste: una corsa in linea di 40,4 chilometri al mattino e una cronometro individuale di 5,4 chilometri nel pomeriggio, riservata ai primi 25 classificati della mattina. Sul tracciato veloce della prima prova, Filippoha provato un’azione solitaria che si è spenta soltanto ai -700 metri dall’arrivo.