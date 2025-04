Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Espargaro si qualifica ai Mondiali di gravel: “Mi sono divertito molto”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 1 aprile 2025 – Fino a qualche anno fa la notizia, in questa data, avrebbe assunto i crismi del perfetto 'pesce d'aprile': invece l'ingresso di Aleixnel mondo del, e precisamente tra le fila della Lidl-Trek, è storia nota e risalente allo scorso inverno. Il tassello nuovo che si unisce a questa vicendaavvincente è che l'ex pilota della MotoGP ha appena strappato il pass per lazione ai prossimidi. I dettagli In effetti, a parte la suggestione iniziale, era stato chiarito da tutte le parti in causa che lo spagnolo, pur sognando prima o poi di debuttare su strada, avrebbe intrapreso la via di una disciplina in netta ascesa che tra l'altro riscuotesuccesso proprio tra gli appassionati di motori. Esiste infatti il precedente di Valtteri Bottas, che l'anno scorso nel campionato iridato, al quale si erato a inizio maggio, ha chiuso in 133esima posizione su 232 partecipanti, completando i 182 km in programma in 5h40'04", con una velocità media di 32.