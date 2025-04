Ci sono anche loro The Couple i primi concorrenti vip chiamati da Ilary Blasi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ormai ci siamo, tra pochissimotorna in tv con il suo nuovo programma. Debutterà infatti lunedì 7 aprile, esattamente una settimana dopo la finale del Grande Fratello, The, il nuovo reality show targato Canale 5. Si tratta della versione italiana del format spagnolo Gran Hermano Duo.Il programma utilizzerà la celebre Casa del Grande Fratello, che verrà adattata per l’occasione: da circa due settimane, infatti, sarebbero già cominciati i lavori di preparazione nel tugurio. Per quanto riguarda il regolamento personaggi noti, amici, colleghi o antagonisti, e persone comuni partecipano in coppie tra imprevisti, prove fisiche e psicologiche e un importante montepremi da vincere e da difendere. “Si vince solo insieme“, le parole dinel promo.Leggi: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, bella novità di coppia: “Insieme nel programma tv”Montepremi record e cast: tutto su TheProprio ieri sera,è intervenuta durante la finale del Grande Fratello per lanciare ufficialmente il programma.