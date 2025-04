Tvplay.it - Ci siamo, esonero e accordo: Pioli di nuovo in Italia

Stefanopotrebbe concludere la sua esperienza con l’Al Nassr e tornare ad allenare un top club di Serie A Un finale di stagione decisivo per Stefanocon l’Al Nassr. Arrivato lo scorso settembre sulla panchina del club della Saudi League al posto del portoghese Luis Castro, l’ex Milan si giocherà la sua conferma nelle prossime settimane.Cidiin– Tvplay.it (Foto LaPresse)Con la lotta per il titolo ormai compromessa, considerati i 10 punti che separano l’Al Nassr dall’Al Ittihad di Benzema primo in graduatoria,non può fallire assolutamente assolutamente un piazzamento tra le prime tre della classifica che consentirebbe a Cristiano Ronaldo e compagni di poter disputare dil’Asian Champions League nella prossima stagione.