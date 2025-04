Modenatoday.it - Chiusura notturna della stazione di Modena Sud sull’A1 il 3 e 4 aprile per lavori esterni

Leggi su Modenatoday.it

Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nelle notti di giovedì 3 e venerdì 4, ladiSud sarà chiusa in entrata e in uscita dalle ore 22:00 alle ore 6:00, a causa dialla rete di Autostrade per l’Italia.Per chi deve mettersi in viaggio, si consiglia di.