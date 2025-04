Chissà perché Grande Fratello | dopo la finale e l’uscita di Chiara la decisione di Alfonso spiazza i fan

Leggi su Caffeinamagazine.it

Cainelli eD’Apice ieri si riabbracciano, ma una scoperta nella notte ha rattristato i loro fan.è stata, in un certo senso, la sorpresa di questo. La cubista di Trento, arrivata insostenuta dai fan di Zeudi Di Palma, si è classificata al terzo posto. Un podio inaspettato per lei..è riuscita a ottenere un risultato migliore della sua amica del cuore, che invece era considerata una possibile vincitrice.Durante la serata,ha superato prima il ballottaggio per l’accesso allacontro Mariavittoria Minghetti, poi il televoto flash contro Lorenzo Spolverato, che l’aveva scelta come avversaria ritenendola un rivale “debole”. Alla fine, però, ha dovuto capitolare contro Jessica. Ma, che ha ricevuto pure la visita di suo padre nella Casa, si è detta comunque felice del suo percorso.