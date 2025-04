Juventusnews24.com - Chiellini in versione… Pasticcere! Il dirigente della Juve protagonista di un bell’evento di beneficenza con Racca e gli Insuperabili – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in versione.! Ildell’evento di: tutti i dettagli e ilUn belche ha visto protagonisti il rinomatopiemontese Fabrizio, ilGiorgioe gli “”, la squadra di calcio per persone con disabilità che conta 18 sedi in tutta Italia e oltre 800 atleti. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Fabrizio(@fabrizioofficial)Un, quello realizzato con l’ex difensore bianconero, che rientra nella campagna “Together” dove, in occasioneGiornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo del prossimo 2 aprile, verrà presentato un dolce pensato per due persone, simbolo di condivisione e collettività.