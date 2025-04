Quotidiano.net - Chi sono i protagonisti dei biopic sui Beatles diretti da Sam Mendes

Il regista premio Oscar Samè pronto a tornare con un progetto monumentale che coinvolgerà la storia della band più famosa di sempre: i. Quattro, ciascuno dedicato a un membro della band e raccontato secondo il suo punto di vista. Il tempo per vedere le pellicole realizzate è ancora lontano, ma i nomi deiche presteranno i volti a Paul McCartney, George Harrison, John Lennon e Ringo Starrgià stati resi noti. Chi interpreterà i Fab Four A vestire i panni di McCartney sarà Paul Mescal, arrivato alla notorietà grazie al ruolo di Connell nella serie tv ‘Normal People’ ed entrato ufficialmente nell’olimpo hollywoodiano per il ruolo da protagonista nel kolossal ‘Il Gladiatore II’ di Ridley Scott in cui interpreta Annone/Lucio Vero Aurelio. Anche Joseph Quinn è comparso nella pellicola di Scott nel ruolo dell’imperatore Geta ed è stato l’indimenticato Eddie Munson nella serie ‘Stranger Things’.