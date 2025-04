Gamberorosso.it - Chi saranno I Maestri dell'arte della cucina italiana premiati da Meloni? Il nostro borsino

Leggi su Gamberorosso.it

Non solo le guide, anche il Governo dà i premi. Il 2 aprile la presidente del Consiglio Giorgiavalorizzerà a palazzo Chigi i "". Per la prima volta chi ha dimostrato di saper trattare le eccellenze italiane trasformandole in opere d'avrà un riconoscimento istituzionale: otto le categorie e iche si sono distinti nei loro rispettivi mestieri, un modo per riconoscere il valore, ma anche per dare valore e ispirazione alle persone che decidono di intraprendere queste carriere. Il provvedimento è stato approvato nell'aprile del 2024, l'identikit del candidato? Non semplicissimo da individuare, anche perché i parametri sono parecchio labili. Dal testo: "Dovrà aver concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento: dovrà aver maturato almeno 15 anni di comprovata esperienza nel settore di riferimento; aver tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile; aver adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali".