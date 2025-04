Oasport.it - Chi sarà il nuovo allenatore di Jasmine Paolini? Cinque le ipotesi sul piatto

Ieri è arrivata, improvvisa ed inattesa, la notizia della separazione traed il suo storico, Renzo Furlan: l’azzurra, che tra pochi mesi dovrà difendere le finali ottenute nel 2024 al Roland Garros ed a Wimbledon, dovrà trovare in fretta untecnico.E’ scattato il toto-nomi, e la Gazzetta dello Sport mette suluna rosa dinomi come papabili per essere il successore di Furlan e guidare così la numero 1 d’Italia nei prossimi delicati mesi nei quali l’azzurra si giocherà una gran fetta dei propri punti nel ranking WTA.Molto suggestiva l’che vorrebbe Sara Errani, compagna di doppio, con cui è diventata campionessa olimpica, come prossima allenatrice di, ma è affascinante anche la strada della soluzione federale con Tathiana Garbin, già alla guida dell’Italia vittoriosa nella BJK Cup.