Ilfattoquotidiano.it - "Chi protesta da Carlo Cracco non ha capito nulla, né del messaggio del fine dining, che non è morto, né della cucina e del valore del cibo": così chef Oldani

Davide, durante una intervista a Il CorriereSera, è intervenuto sulle proteste di Ultima Generazione che hanno preso d’assedio il ristorante milanese del collega. “Chidanon ha, né deldel ‘’ (esperienza culinaria di alto livello che si basa su un servizio impeccabile e su un’ambientazione raffinata, ndr), che non è assolutamente, née deldel”.E spiega: “Chi sceglie di andare in quel tipo di ristoranti ci va perché non solo trova materie prime di alto livello e quindi è una persona che ci tiene a quello che mangia, ma poi cerca un’esperienza, una cura del dettaglio e idee, sperimentazione. E non deve essere ricco per forza”.Una esperienza però che si può fare anche in alti luoghi: “Si può mangiare bene anche senza andare in quei posti, però bisogna essere attenti alla qualità, fare la spesa in modo corretto e stagionale, trattare bene i prodotti, volersi bene insomma.