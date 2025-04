Secoloditalia.it - Chi ha paura di Marine Le Pen? “Volenterosi”, nostalgici dello status quo e vecchi elefanti

Leggi su Secoloditalia.it

Chi hadiLe? In tanti, dentro e fuori dai confini nazionali, sono pronti a tutto per impedire l’ascesa definitiva della leader del Rassemblement national, che, dopo aver sedotto la Francia profonda, con oltre 10 milioni di voti, ha le carte in regole e i numeri per conquistare l’Eliseo. E imprimere una sterzata storica alla politica d’Oltralpe, che manderebbe insione i difensori dellaquo e iche inseguono goffamente una Grandeur morta e sepolta. Non più la destra radicale, nostalgica e identitaria del Front national delle origini, di cui prese il comando nel lontano 2011. Ma un partito di massa che, in linea con il moMeloni, potrebbe candidarsi a guidare una possibile coalizione di centrodestra. Non un’ipotesi di scuola se guardiamo all’avvicinamento di una parte dei repubblicani, i gollisti al seguito di Eric Ciotti, che hanno ottenuto un risultato lusinghiero alle urne.