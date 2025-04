Ilfattoquotidiano.it - Chi è Stefano Argentino lo studente 27enne accusato del femminicidio di Sara Campanella

“Un tipo molto silenzioso” che “da mesi” “mandava messaggi” a, uccisa ieri pomeriggio, dopo aver avuto una discussione con ilche la inondava di “telefonate, la perseguitava” come raccontano i colleghi. Ma chi è, anche luialla facoltà di Tecniche di laboratorio biomedico di Messina? Originario di Noto (Siracusa) il ragazzo frequentava lo stesso corso universitario della vittima.Con il suo profilo Instagram, aperto nel 2020, seguiva squadre di calcio e giocatori, una cantante e profili di gaming. Presente un link all’Università di Messina. Un unico post di 7 anni, probabilmente di un viaggio in Australia. Da due anni, secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri, “emerge che c’erano state delle attenzioni di questo giovane anche in maniera insistente e reiterata nel tempo”.