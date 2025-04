Ilfattoquotidiano.it - Chi è Luigi Mangione e cosa ha portato alla richiesta di pena capitale

È l’alba del 4 dicembre 2024 quando Brian Thompson, amministratore delegato del colosso assicurativo UnitedHealthcare, esce dal suo albergo di lusso a Manhattan, New York. Pochi passi e il manager viene colpito da colpi di pistola che lo lasciano a terra senza vita. L’assassino riesce a fuggire e a far perdere le sue tracce. Ma a New York, come ormai in quasi qualunque città, ci sono telecamere ovunque. Confrontando le immagini di migliaia di telecamere pubbliche e private, gli investigatori riescono a dare un volto al fuggiasco e a diffonderne una foto per agevolare le ricerche.È un giovane di bell’aspetto, che ha quasi sempre avuto l’accortezza di coprirsi il volto con cappucci e sciarpe ma che commette l’errore di non farlo mentre si rivolge all’addetta dell’ostello in cui ha dormito a New York, prima dell’agguato.