Chi è Jessica Morlacchi la vincitrice del Grande Fratello 2025

Alla fine, in un podio tutto al femminile, l’ha spuntata, che con il 51.13% dei voti ha strappato alla modella Helena Prestes la vittoria della finalissima dell’edizione numero 9 delVip. Al terzo posto la ex corteggiatrice ed ex Miss Trento Chiara Cainelli.Protagonista indiscussa di questa edizione del reality,ha deciso persino di abbandonare il programma dopo un momento di particolare difficoltà, in seguito a quello che è diventato celebre come il “bollitore gate”, per poi essere ripescata grazie al voto del pubblico tra gli ex concorrenti.Volto noto della tv, classe 1987,ha esordito giovanissima nel mondo musicale, iniziando a suonare il basso a soli 7 anni; a 17, invece, iniziano le lezioni di canto, poi nel 1998 forma, con Vincenzo Siani e i fratelli Valentina e Federico Paciotti, il gruppo degli Eta Beta, che cambieranno poi il nome in Gazosa.