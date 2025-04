Metropolitanmagazine.it - Chi è il ricco e potente marito di Maria Latella, Alasdhair MacGregor-Hastie

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, nasce a Reggio Calabria nel 13 giugno 1957. Non si sa praticamente nulla della sua infanzia, se non che è stata trascorsa in tranquillità a Sabaudia. Le informazioni sulla sua vita cominciano a diventare riscontrabili dai suoi studi universitari in poi. La giornalista ha una figlia, Alice Bottaro, 38 anni, avuta da una relazione con il giornalista Mario Bottaro. Dopo gli studi in Italia, nel 2012 Alice si è trasferita in Germania, a Berlino, dove lavora come direttrice creativa in un’agenzia di comunicazione. Attualmenteè sposata dal 15 giugno 2013 con, Executive Vice President dell’agenzia pubblicitaria francese BETC. I due hanno deciso di convolare a nozze a Parigi, per evitare i paparazzi. I testimoni della conduttrice sono stati Veronica Lario e Tom Mockridge ex Ad di Sky Italia.