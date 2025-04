Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Emanuela Aureli? Cosa fa nella vita Sergio Di Folco

Di, diventanoe moglie nel 2015 e dalla loro unione l’anno successivo arriva Giulio primo ed unico figlio della coppia. Nonostante la differenza d’età (ildell’imitatrice è sette anni più giovane) l’amore tra i due procede a gonfie vele. “Io ero al limite dell’età per diventare mamma, – ha raccontato– sapevo però che consarebbe stata la mia volta buona. Giulio è un bambino vivace come il padre ma è tanto bravo.”“Ho sofferto per amore, sono sempre stata tormentata e sfortunata. Ora che guardo miomi sento finalmente fortunata!” ha ammesso la nota imitatrice in diretta su Rai 1. “Lui è generoso e per niente egoista, è altruista, è la mia forza.”Chi è ildiDiè riuscito a rapire il cuore di, arrivando a sorprenderla al punto che la stessaha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip DiPiù: “Avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata perché avevo già sofferto troppo.