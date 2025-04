Panorama.it - Chi è Fabio Paratici, ds scelto dal Milan: affari e una lunga squalifica

Leggi su Panorama.it

torna in Italia, direttore sportivo deldopo aver abbandonato la Juventus nel maggio del 2021. Lo haGiorgio Furlani preferendo il suo profilo a quello degli altri candidati per occupare una posizione non coperta nel club rossonero.batte la concorrenza di Tare e D’Amico, è lui l’uomo che dovrà aiutare il club ad uscire dalle secche di una stagione fallimentare dal punto di vista sportivo e che si chiude con la mancata qualificazione alla prossima Champions League dopo quattro partecipazioni consecutive. Originario di Borgonovo Val Tidone, classe 1972,ha trascorso gli ultimi due anni lavorando come consulente esterno del Tottenham non potendo rivestire alcun ruolo ufficiale fino allo scadere dellada 30 mesi rimediata nel processo sportivo per le plusvalenze della Juventus.