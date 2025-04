Gamerbrain.net - Chernobylite 2 Exclusion Zone Recensione: Oltre il Velo della Realtà

The Farm 51 torna con un nuovo viaggio allucinante nel cuoreZona più letale e misteriosa d’Europa.2:è molto più di un semplice seguito: è un’espansione ambiziosa dell’universo narrativo iniziato col primo capitolo, che abbandona la linearità per abbracciare un’esperienza open-world profonda, pericolosa e disturbante.Nei panni di Cole Grey, uno “Planewalker” in grado di viaggiare tra dimensioni, il giocatore viene catapultato in una versione ancora più contortaZona di Esclusione. Ma dimentica le atmosfere puramente survival horror del primo gioco: qui entriamo in un territorio dove la sopravvivenza, la diplomazia e l’identità personale si intrecciano in un equilibrio precario, continuamente messo in discussione dalle scelte del giocatore.