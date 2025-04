Donnapop.it - Che vergogna, le showgirl di “Ne vedremo delle belle” comprano i follower su Instagram: ecco chi e quanti sono finti

Leggi su Donnapop.it

Leprotagoniste di Nefinite nel mirino per l’acquisto sospetto die like su. Le accuse siintensificate con il passare del tempo, tanto che ora l’esperto di social Riccardo Pirrone ha deciso di pubblicare un’analisi approfondita sui profilipartecipanti al programma.In un post su, Pirrone ha dichiarato: «È uno sporco lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo», aggiungendo che la sua indagine ha lo scopo di verificare chi ha una community autentica e chi, invece, ha scelto di ricorrere a pratiche poco trasparenti per gonfiare i numeri.Secondo l’esperto, sebbene non ci siano prove certe, alcuni datidecisamente sospetti e indicano una crescita anomala dei, che potrebbe essere legata a pratiche di acquisto.Ne, lementono suiL’analisi di Riccardo Pirrone ha sollevato dubbi su diversi profiliprotagoniste del programma.