Che tonfo! Gli ascolti dell’ultima puntata del Grande Fratello sono imbarazzanti | mai numeri così bassi!

Il sipario si è chiuso sull’18esima edizione del, ma con un clamoroso fallimento negli. La finale, trasmessa il 31 marzo 2025, ha fatto registrare solo il 22% di share, un dato ben lontano dalle aspettative e dalle performance delle edizioni precedenti. Il reality show di Alfonso Signorini, che ha visto la vittoria di Jessica Morlacchi, non è riuscito a superare nemmeno il risultato della fiction Costanza, che ha conquistato un notevole 22,8% di share con oltre 4 milioni di spettatori.Per fare un confronto, la finale dell’anno scorso, che aveva visto come vincitrice Perla Vatiero, aveva toccato il 23,9% di share e più di 3 milioni di spettatori. L’edizione 2025, dunque, chiude conpiuttosto deludenti, un colpo di coda che non riesce a risollevare una stagione segnata damediocri.