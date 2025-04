Quifinanza.it - ChatGPT si arricchisce, OpenAI vale 300 miliardi con i nuovi finanziamenti

non ha intenzione di fermare la sua crescita e, grazie alla raccolta di ulteriori 40di dollari di, raggiunge il valore complessivo di 300scalando la classifica delle società più valutate al mondo. Come riferito dall’azienda distessa, il nuovo round di investimenti è guidato dalla holding giapponese SoftBank, pronta subito a destinare al progetto di implementazione degli strumenti di intelligenza artificiale 7,5e altri 2,5che arriveranno da un consorzio di investitori. Gli altri 30sono previsti invece per la fine dell’anno e vedranno anche l’impegno di altri soggetti. L’obiettivo è creare più dei data center dedicati all’IA.Chi investe nel progetto diAd annunciare il nuovo finanziamento di 40di dollari è stata la stessache ha spiegato anche che le somme verranno utilizzate per “spingere ancora più in là le frontiere della ricerca sull’intelligenza artificiale” e “scalare la nostra infrastruttura di calcolo” così da riuscire a “fornire strumenti sempre più potenti ai 500 milioni di persone che usanoogni settimana”.