Lettera43.it - ChatGPT, l’IA che genera immagini in stile Studio Ghibli è disponibile gratis per tutti

Leggi su Lettera43.it

Chiunque potrà ora creare la sua immagine in. Il nuovotore didi OpenAI, basato su GPT-4o e divenuto virale sui social anche per la possibilità di creare i disegni resi celebri da Hayao Miyazaki, è infattigratuitamente pergli utenti di. Lo ha annunciato con un post su X il Ceo Sam Altman spiegando che lo strumento, in un primo momento riservato agli abbonati, è ora fruibile senza alcun costo ma con qualche limitazione. In precedenza, l’amministratore delegato dell’azienda aveva anticipato che la versione free consentirà dire solo treal giorno. Del resto, il tool di OpenAI ha riscosso un incredibile successo online, tanto da sollevare preoccupazioni sul copyright e i dati di addestramento del. C’è poi anche chi lo ha utilizzato per creare scontrini falsi come quelli dei ristoranti.