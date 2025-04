Notizie.com - Cerchi lavoro? Ecco le migliori aziende per cui lavorare in Italia

la classifica di Great Place to Work dellein cuiinleper cuiin– notizie.comCercare unpuò rivelarsi un’impresa molto ardua, soprattutto per chi è alla prima esperienza e non ha ancora avuto modo di addentrarsi nel mercato. Ma è difficile anche per chi al contrario, ha già avuto altri impieghi e magari ha alle spalle qualche esperienza negativa.La fuga dei cervelli è un gran problema per l’, considerando che sempre più giovani, dopo aver conseguito la laurea preferiscono andare all’estero. Le mete preferite sono Regno Unito, Germania e Spagna.Secondo un’indagine di Fondazione Nord Est presentata al Cnel a febbraio di quest’anno, tra il 2011 e il 2023, circa 550mila giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l’per andare altrove.