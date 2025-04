Sololaroma.it - Cercasi esterni, Roma in emergenza per la Juventus: speranza Celik

Siamo pienamente entrati in una settimana a dir poco decisiva per la, la prima di tante cruciali per ottenere il tanto agognato obiettivo Champions League. Archiviato il Lecce, c’è laall’orizzonte, uno scontro diretto, da giocare all’Olimpico, che pesa come un macigno nella corsa al 4° posto. A caricare l’ambiente ci ha pensato Mancini, che nel ripercorrere una stagione travagliata si è detto pronto come il resto della squadra, ed ora saranno gli allenamenti a dare risposte a Ranieri. A Trigoria capeggiano i manifesti AAA, perché a destra in particolare la situazione è preoccupante.Sicuramente tre assenti per il match contro la: Rensch e Abdulhamid non saranno pronti dopo i rispettivi infortuni, e Sir Claudio ha manifestato tutto il suo disappunto, nel post Lecce, per la sciocca ammonizione presa da Saelemaekers per proteste.