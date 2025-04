Milanotoday.it - Cerca di rapinarlo, poi lo accoltella al torace: ragazzo finisce in ospedale

Leggi su Milanotoday.it

rima il tentativo di rapina, poi l’aggressione e le coltellate. Unegiziano di 26 anni è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda dopo essere stato ferito da un rapinatore con alcuni fendenti al petto in via Padova a Milano, nella notte tra lunedì e martedì 1° aprile.