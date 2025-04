Unlimitednews.it - Centrosinistra, Renzi “Non ci possiamo dividere, lavoro per alternativa”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2027 sarà un referendum su Meloni: non cinel. Se lo facciamo ancora, come nel 2022, rivincono loro. Ioper l’”. La ha detto Matteo, leader di Italia Viva, intervistato da Repubblica. E a riguardo della politica estera proposta dalla premier,aggiunge: “Era per Putin, poi si è schierata con Zelensky. E’ passata da Biden a Trump. L’altro giorno Vance ha fatto un attacco violentissimo all’Europa e lei lo ha giustificato sul Financial Times. Meloni guarda a Budapest, mentre noi guardiamo a Ventotene. Molti, anche a sinistra dicono a bassa voce: ‘Però è brava.’. Se il paragone è Salvini sono tutti bravi. Ma i risultati non arrivano”.(ITALPRESS).– IPA Agency –Unlimited News - Notizie dal mondo