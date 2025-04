Lanazione.it - Centro storico. Festa di Primavera e tante novità

Leggi su Lanazione.it

Un fine settimana in mezzo ai profumi e ai colori dei fiori che faranno da cornice alla solidarietà. Sabato e domenica, infatti, ilcittadino tornerà ad ospitare la "di" organizzata dal Comitato per la Vita (e giunta alla ventunesima edizione), evento dedicato alla memoria della presidente Enrica Tognazzi, scomparsa dopo una lunga malattia nel 2019. Come ogni anno, in piazza Dante e in piazza Duomo ci saranno centinaia di piante tipiche del territorio in un vero e proprio giardino ai piedi di Canapone. L’intero ricavato della manizione sarà destinato all’acquisto di strumenti ad alta specializzazione per la prevenzione, diagnosi e cura per il miglioramento delle condizioni sanitarie dei pazienti oncologici. "Abbiamo raggiunto grandi obiettivi negli anni, il merito di questo successo é dei donatori.