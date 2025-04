Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi 2025 a Bologna: tutte le novità di quest’anno

, 1 aprile– Inclusione e accessibilità sono i concetti chiave al centro dell’offerta deiorganizzati dal comune dipresentati questa mattina a Palazzo d’Accursio. I servizi offerti Il modello prevede un’offerta mista di serviziconvenzionati con il comune di. Si parte con tre settimane a luglio per bambine e bambini del nido, già iscritti ai servizi comunali o in convenzione. Un’altra offerta riguarda i serviziper la fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Per i ragazzi invece tra i 14 e i 17 invece ci saranno soggiornisettimanali e, ovviamente, opportunità per il periodo estivo rivolte a persone con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. In più per la fascia di età dagli 11 ai 14 anni sarà possibile frequentare le scuole aperte tutto l’anno.