Celle container nelle carceri | il piano del governo contro il sovraffollamento Le opposizioni | Disumano

Moduli prefabbricati di cemento, “” da sei metri per cinque, per aggiungere qualche centinaio di posti letto alleitaliane. È il progetto del ministero della Giustizia per ridurre il, affidato al Commissario straordinario all’edilizia penitenziaria Marco Doglio. Il 10 aprile si terrà la gara da 32 milioni di euro per il primo lotto sperimentale da 384 posti, composto da 16 “blocchi” che saranno allestiti negli spazi aperti di nove istituti ancora da individuare (sono stati effettuati sopralluoghi a Opera e a Voghera). Nella relazione tecnica della stazione appaltante Invitalia – anticipata nei giorni scorsi dal quotidiano Il Dubbio – si legge che in ciascun “blocco” ci saranno da un lato seida quattro posti ognuna, per un totale di 24 detenuti a modulo, dall’altro gli spazi comuni.