Ravennatoday.it - Cede una conduttura dell'acqua: autobotte in azione anche per l'Autorità portuale

Leggi su Ravennatoday.it

A causa di una rotturaa condotta idrica in via Antico Squero in zona Darsena le squadre del pronto interventodi Hera sono al lavoro da lunedì sera per effettuare la ripar, che si è rivelata più complessa del previsto per la particolare posizionea condotta, situata sotto un.