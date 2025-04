C’è chi finge di divorziare per eludere il fisco. Ma i social valgono come prova

Leggi su Open.online

Una finta separazione? Non risolve i problemi con il. Lo ha deciso la Corte di Cassazione giudicando il caso di una coppia che aveva finto diper fermare una cartella esattoriale. Ma inetwork li hanno tradito. Le foto dei viaggi e i commenti postati su Facebook da quelli che dovevano essere due ex coniugi costituiscono invece ladella «natura fraudolenta della separazione e del successivo divorzio». Con una sentenza depositata il 28 febbraio dalla terza sezione penale un marito è stato condannato a due anni e la moglie a un anno e mezzo. Per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.La sentenzaA raccontare la sentenza oggi è Il Messaggero. La prima decisione l’aveva presa il tribunale di Torino il 26 gennaio 2023.