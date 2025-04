Lanazione.it - Cavriglia, il concerto di Bobo Rondelli con “Musica da Ripostiglio”

Arezzo, 1 aprile 2025 – Non sarà un 25 aprile come gli altri, il prossimo. Sarà ancora più importante, soprattutto in un momento complesso come quello che stiamo vivendo a livello internazionale con i tanti conflitti aperti ed una situazione di fortissima instabilità politica, mentre tutti i nostri valori e le nostre certezze sembrano essere rimesse in discussione. A 80 anni dalla Liberazione, a, terra di sanguinosi eccidi nazifascisti e di numerosi partigiani, non potevamo restare inermi. Così abbiamo pensato di organizzare una giornata intera di iniziative, in collaborazione con Anpi, Arci di Castelnuovo e Materiali Sonori. Sarà, questa, l’occasione per stare assieme e condividere idee ed emozioni, iniziando col pranzo sociale aperto a tutti nei locali del Circolo. L’evento proseguirà in Piazza della Repubblica alle 15 e 30, per una grande Festa di Liberazione attraverso ladel gruppo valdarnese “Waks up in the Cosmos” con unpreceduto dai saluti istituzionali del Sindaco e di un rappresentante di Anpi.