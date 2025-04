Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, un accumulo di rifiuti dietro l’incendio

Tempo di lettura: < 1 minuto“seriale di”: la donna ferita neldella sua abitazione, di via Bernardo, nel pomeriggio di ieri ade’, era affetta da questa patologia e più volte i condomini lo avevano segnalato. A denunciarlo stamani, l’amministratore del condominio in rappresentanza delle15 famiglie evacuate dallo stabile. Saranno i carabinieri a capire se ci sono responsabilità su questoche ha provato ustioni sul corpo della donna. Ieri in un primo momento si era parlato di una fuga di gas. Le bombole presenti nella casa sarebbero però esplose in un secondo momento. Stamani il primo cittadino Vincenzo Servalli, che ieri ha firmato ordinanza di sgombero, ha convocato il Coc per definire anche un piano di accoglienza per gli oltre 50 residenti e ha ricordato l’impegno dei servizi sociali del Comune che conoscevano bene la situazione.