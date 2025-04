Davidemaggio.it - Cattelan in giuria a Italia’s Got Talent. Fuori Khaby Lame

La notizia non è tanto l’addio di, che pure possiamo annunciarvi. AGotpossono sopravvivere anche senza la più grande star italiana dei social, ennesimo buco nell’acqua di un influencer portato in tv. A destare interesse è il nome del suo sostituto. Disney+ ha scelto di puntare su un conduttore impegnato in altri lidi e Davide Maggio vi svela il suo nome.Possiamo annunciarvi in anteprima che Alessandrosiederà innella prossima edizione diGot, le cui registrazioni partiranno a breve nel Sud Italia.torna a rifugiarsi nella nicchiaAnche se le esclusive ormai sono riservate solo ai “super big”, stupiscono ancora i casi in cui un conduttore sceglie di diversificare le aziende con cui collaborare. Soprattutto se quel conduttore arriva da Sanremo e presidia la seconda serata di Rai2.